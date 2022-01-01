“Inquietante y perturbador”: así describían a Bryan Kohberger sus compañeros antes de los crímenes en Idaho

Bryan Kohberger, responsable del asesinato de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho en 2022, ya era señalado por su comportamiento “sexista y perturbador” durante sus estudios de posgrado en justicia criminal, de acuerdo con testimonios de compañeros. Algunos dentro del departamento sospechaban que podía convertirse en un violador en el futuro e incluso especulaban con que fuera un “incel”. Alertó que, si llegaba a convertirse en profesor, “probablemente acosaría o abusaría sexualmente de sus futuras alumnas”.