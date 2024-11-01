"Innovar en periodismo significa volver a buscar la esencia de nuestra profesión"

En un momento en que el periodismo parece atrapado en una «rueda de hámster» de precariedad e incertidumbre tecnológica, José Alberto García Avilés, periodista, doctor por la Universidad de Columbia y referente en innovación desde la Universidad Miguel Hernández, propone una pausa necesaria para observar el horizonte. Su nuevo libro, Águilas y colibríes: periodistas innovadores en Europa, nace precisamente de ese diagnóstico de desilusión compartida para transformarse en un mapa de resiliencia.