"Innovar en periodismo significa volver a buscar la esencia de nuestra profesión"

En un momento en que el periodismo parece atrapado en una «rueda de hámster» de precariedad e incertidumbre tecnológica, José Alberto García Avilés, periodista, doctor por la Universidad de Columbia y referente en innovación desde la Universidad Miguel Hernández, propone una pausa necesaria para observar el horizonte. Su nuevo libro, Águilas y colibríes: periodistas innovadores en Europa, nace precisamente de ese diagnóstico de desilusión compartida para transformarse en un mapa de resiliencia.

Innovar significa hacer algo que no se hace y mejora el producto o el proceso.

Por ejemplo, en el periodismo español un gran avance sería contrastar las noticias.
#1 un autentico periodista investigaria, constrastaria las noticias y buscaria segundas fuentes, tercera y cuartas que verificaran esa noticia, ahora no tenemos periodistas tenemos creadores de bulos y patrañas sin ninguna confirmacion de ninguna fuente, pero es lo que la gente busca y ellos lo dan. El periodismo autentico se ha perdido
