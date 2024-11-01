Innocent Osuya descubre que los virus adenoasociados son capaces de curar enfermedades genéticas [ENG]

Osuya, asistente de investigación de posgrado (GRA) en la Universidad Estatal de Florida, especializado en Biología Celular y Molecular en el Departamento de Ciencias Biológicas, está investigando los compartimentos estructurales del AAV que permiten la entrega exitosa de material genético a las células huésped para corregir defectos genéticos. En un comunicado de prensa emitido el viernes, explicó que la investigación sobre el uso de virus y sus mecanismos de infección para la terapia génica en células humanas es novedosa y prometedora.