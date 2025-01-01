Innengine firma contrato con Airbus  

La pequeña pyme Innengine sigue inmersa en el proceso de desarrollo de su propia tecnología de motor de pistones opuestos. En este vídeo se cuenta como está el proyecto. Al contrato con «Horse», se suma la firma de un proyecto nuevo para el desarrollo de una aplicación para Airbus. Relacionada: www.meneame.net/story/renault-geely-dan-oportunidad-revolucionario-mot
"La tecnología de motores de pistones opuestos está experimentando un resurgimiento significativo, impulsado por innovaciones modernas que prometen mejorar la eficiencia, reducir el peso y simplificar la construcción. Empresas como INNengine en España y Achates Power en Estados Unidos… » ver todo el comentario