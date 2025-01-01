edición general
Innengine firma contrato con Airbus

La pequeña pyme Innengine sigue inmersa en el proceso de desarrollo de su propia tecnología de motor de pistones opuestos. En este vídeo se cuenta como está el proyecto. Al contrato con «Horse», se suma la firma de un proyecto nuevo para el desarrollo de una aplicación para Airbus. Relacionada: www.meneame.net/story/renault-geely-dan-oportunidad-revolucionario-mot

cocolisto #2 cocolisto *
Como no tenía ni idea he preguntado que coñe es eso de "motor de pistones opuestos"y me ha dado el resultado.Esta bien el envío porque te descubre algo que desconocía pero el Sr es un poco tostón:
"La tecnología de motores de pistones opuestos está experimentando un resurgimiento significativo, impulsado por innovaciones modernas que prometen mejorar la eficiencia, reducir el peso y simplificar la construcción. Empresas como INNengine en España y Achates Power en Estados Unidos…   » ver todo el comentario
#3 Pixmac
El nombre no me parece muy acertado. Un motor de "pistones opuestos" me hace pensar en un motor tipo bóxer. Yo lo llamaría "motor de pistones enfrentados".
mecheroconluz #1 mecheroconluz
No tengo acciones en Innengine, subo estas noticias porque me parecen interesantes.
