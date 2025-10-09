edición general
Los «inmobros» o cuando la especulación se disfraza de emprendimiento

Los inmobros son pequeños inversores que, al calor de las plataformas digitales, compran viviendas, las reforman mínimamente y las exprimen al máximo a través de subarriendos, alquiler por habitaciones o turísticos. Su efecto agregado sobre el mercado es tan devastador como el de los grandes fondos. Crean contenido en redes sociales que promueve la inversión en vivienda como una forma de ingreso pasivo rápido en canales que venden cursos, estrategias y fórmulas milagrosas para ‘vivir de las rentas’ sin tener grandes patrimonios.

| etiquetas: inmobiliario , «inmobros» , especulación , emprendimiento
Dragstat #4 Dragstat
#3 ¿A esta web?, en todo caso se la están dando a los que sueñan con un lugar para vivir de forma independiente, normalmente la mayoría los menores de 40. Y los que tuvieron hijos pensando que se podrían independizar sin una gran ayuda por su parte.
panda23 #5 panda23
#4 ahora el problema de vivienda es que unos niñatos compren casas para alquilar.

Menos llorar y más protestar al que tienes que protestar.
panda23 #1 panda23
Ostia, la gente compra casas, las reforma y las pone en alquiler. Esto es lo más raro que he visto en mi vida.
Dragstat #2 Dragstat
#1 alquilarlas sin mas es justo lo que no hacen, se gana más con otros formatos.

"subarriendos, alquiler por habitaciones o turísticos"
panda23 #3 panda23
#2 y todo ello legal.
"Inmobros", ya les dieron una buena lección a muchos en esta web los "criptobros", ahora se la darán los inmobros.

Menos llorar y más protestar al gobierno, que si estuviese el PP gobernando está web sería un río de bilis contra el gobierno.
