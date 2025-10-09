Los «inmobros» o cuando la especulación se disfraza de emprendimiento

Los inmobros son pequeños inversores que, al calor de las plataformas digitales, compran viviendas, las reforman mínimamente y las exprimen al máximo a través de subarriendos, alquiler por habitaciones o turísticos. Su efecto agregado sobre el mercado es tan devastador como el de los grandes fondos. Crean contenido en redes sociales que promueve la inversión en vivienda como una forma de ingreso pasivo rápido en canales que venden cursos, estrategias y fórmulas milagrosas para ‘vivir de las rentas’ sin tener grandes patrimonios.