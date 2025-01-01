La inminente venta de las canciones de Slipknot a un fondo inversor financiado por KKR deja la música cada vez en menos manos

Según el medio especializado Billboard, el fondo de inversión HarbourView Equity Partners está a punto de firmar un acuerdo con la banda de heavy metal Slipknot para comprar todo su catálogo musical, sin incluir las composiciones futuras. La adquisición, valorada en 120 millones de dólares y una de las más grandes realizadas por la firma en lo que va de año, subraya una tendencia creciente en la industria: la venta de derechos de autor a empresas financieras.