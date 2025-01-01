edición general
La inminente venta de las canciones de Slipknot a un fondo inversor financiado por KKR deja la música cada vez en menos manos

Según el medio especializado Billboard, el fondo de inversión HarbourView Equity Partners está a punto de firmar un acuerdo con la banda de heavy metal Slipknot para comprar todo su catálogo musical, sin incluir las composiciones futuras. La adquisición, valorada en 120 millones de dólares y una de las más grandes realizadas por la firma en lo que va de año, subraya una tendencia creciente en la industria: la venta de derechos de autor a empresas financieras.

elsnons #1 elsnons *
Economía globalizada si, pero en manos de unos diez fondos de inversión globales cuya cuota de poder aumenta de año en año, cambiando gobiernos y centros de poder políticos según convenga a sus intereses y sus pares.
Torrezzno #2 Torrezzno
Todo es ya parte de un monopolio. Hay alternativa pero hay que hacer concesiones.
antesdarle #4 antesdarle
#2 o empezar a apostar por los artistas que no se venden por dinero manchado en sangre.
Uda #5 Uda
Heavy metal??? :wall:
antesdarle #6 antesdarle
#5 Nu Metal? Groove Metal? Black Metal? Vamos que lo reseñable será como definimos el género musical y no que vayan a vender su catálogo a un fondo sionazi :palm:
Pertinax #7 Pertinax
#5 Todo el Metal es Heavy Metal. Slipknot también.
#3 Kuruñes3.0
Meh, no me entusiasman, bastante flojuchos este año de hecho
