Inmigración y crimen: lo que dice la evidencia

El análisis riguroso de los datos y el uso de metodologías avanzadas produce una conclusión clara y robusta: la inmigración no aumenta la criminalidad. Otro mensaje muy claro que nos ofrece la literatura es que la regularización y el acceso al mercado laboral reducen la propensión a delinquir. Políticas que niegan derechos laborales o generan bolsas de inmigrantes irregulares solo aumentan los incentivos a delinquir.