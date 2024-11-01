edición general
Inmigración y crimen: lo que dice la evidencia

Inmigración y crimen: lo que dice la evidencia

El análisis riguroso de los datos y el uso de metodologías avanzadas produce una conclusión clara y robusta: la inmigración no aumenta la criminalidad. Otro mensaje muy claro que nos ofrece la literatura es que la regularización y el acceso al mercado laboral reducen la propensión a delinquir. Políticas que niegan derechos laborales o generan bolsas de inmigrantes irregulares solo aumentan los incentivos a delinquir.

BlackDog #1 BlackDog
Están preparándonos para una regularización masiva?
Bretenaldo #2 Bretenaldo
#1 algo así estaba pensando. Del propio artículo: “la inmigración en sí no genera más criminalidad, pero las condiciones legales y económicas de los inmigrantes y las oportunidades de integración de sus hijos son determinantes”. Claro, es que precisamente la inmigración que se critica es la ilegal, que es la que genera precariedad y dificultades de integración. Sería maravilloso que se pudiese acoger legamente a todo el que quisiera venir a España, pero eso sencillamente no es posible.
#3 j-light *
Veo algo inquietantemente contradictorio en un artículo que dice varias veces cosas como: "El veredicto es contundente: la inmigración, en agregado, no incrementa los niveles de delincuencia" o "el impacto de la inmigración en los delitos violentos y contra la propiedad no es diferente de cero", para luego decir:

"La evidencia empírica lo confirma: En el Reino Unido, Bell, Fasani y Machin (2013) encontraron que la llegada de ciudadanos comunitarios no tuvo ningún

#4 Kuruñes3.0 *
Los que dice veladamente el artículo es lo que dice también la intuición.
Unos sí, otros non.
Igual no es lo mismo en % el colectivo de ingenieros indios, marinos caboverdianos y tenderos chinos que el de X sin oficio o benefici, el de mareros con visa x antepasado o el de delincuentes c8n antecedentes de su país.
Y están entrando todos.
lobotomico2 #5 lobotomico2
Resumen: la inmigracion trae mas delincuencia pero es culpa nuestra.

Una buena manera de convencer a los xenofobos.
