Inmigración y crimen: lo que dice la evidencia

El análisis riguroso de los datos y el uso de metodologías avanzadas produce una conclusión clara y robusta: la inmigración no aumenta la criminalidad. Otro mensaje muy claro que nos ofrece la literatura es que la regularización y el acceso al mercado laboral reducen la propensión a delinquir. Políticas que niegan derechos laborales o generan bolsas de inmigrantes irregulares solo aumentan los incentivos a delinquir.
"La evidencia empírica lo confirma: En el Reino Unido, Bell, Fasani y Machin (2013) encontraron que la llegada de ciudadanos comunitarios no tuvo ningún
Unos sí, otros non.
Igual no es lo mismo en % el colectivo de ingenieros indios, marinos caboverdianos y tenderos chinos que el de X sin oficio o benefici, el de mareros con visa x antepasado o el de delincuentes c8n antecedentes de su país.
Y están entrando todos.
Una buena manera de convencer a los xenofobos.