Las inmatriculaciones de la Iglesia se llevarán de nuevo al Congreso de los Diputados

Pese a disponer desde 2018 de un informe oficial del Colegio de Registradores, que contiene datos imprescindibles para la identificación y verificación de bienes, «el Gobierno sigue denegándonos una parte de los datos», denunciaba José María Rosell tras la reunión. La plataforma Recuperando aglutina a diferentes colectivos con un objetivo común: reclamar toda la información disponible sobre los más de 100.000 bienes que, según calcula, fueron inscritos por la institución eclesiástica a partir de 1946. «Se trata de patrimonio público que debe...

Mientras exista el Partido POpusLar, las inmatriculaciones seguirán vigentes y todo lo que se recupere en Gobiernos normales de gente normal como el que tenemos ahora volverá a pasar a las manos de la Iglesia gratis y a lo mejor haciendo pagar a todos los contribuyentes intereses por lucro cesante en cuanto vuelvan al poder inevitablemente los delincuentes de la derecha.
PP, VOX y junts votarán en contra.
