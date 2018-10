Íñigo Errejón en Chile: “La izquierda tiene que quererse un poco menos y querer más a sus pueblos”

Según el parlamentario, “nosotros no nos hicimos de izquierda porque nos gustaran las banderas rojas, o levantar el puño o citar nombres raro de gente que vivía en países donde hacía mucho frío. Nosotros nos hicimos de izquierda porque le teníamos un profundo amor a nuestros pueblos”. En ese sentido, y enfatizando en que quienes formaron parte de encuentro buscan profundizar la democracia en sus países, les recordó que “un revolucionario no vale por sus palabras, un revolucionario no vale por sus proclamas"