Los Inhumanos: la coral tabernaria del pop español

El grupo, por supuesto, sufrió divisiones internas, como cualquier formación de éxito. En su caso, las peleas no eran por derechos de autor millonarios ni por egos artísticos, sino por la gestión del esperpento. En 2000, tras múltiples cambios de alineación, surgieron dos facciones enfrentadas: Los Inhumanos de Valencia y Los Inhumanos de Manises. Una guerra civil ridícula, digna de Gila, donde ambos bandos reclamaban la legitimidad del nombre y el uniforme de túnica blanca. Que un coro de borrachos universitarios acabara en litigio legal era..