"Inhumano y horrible" doctora australiana trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en hospitales de Gaza (eng)

La pediatra australiana Nada Abu Alrub, de Queensland, cuenta su experiencia en Gaza: «nadie puede imaginarse... el tipo de lesiones con las que tenemos que lidiar» en el hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza, que se encuentra bajo asedio. «Hay que seleccionar los casos que tienen posibilidades de sobrevivir y atendemos primero a esos», explicó la Dra. Abu Al-Rub. «Durante las catástrofes con víctimas múltiples no hay camas, ni colchones, ni nada: la gente está en el suelo y hay charcos de sangre por todas partes».