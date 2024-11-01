edición general
27 meneos
25 clics

"Inhumano y horrible" doctora australiana trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en hospitales de Gaza (eng)

La pediatra australiana Nada Abu Alrub, de Queensland, cuenta su experiencia en Gaza: «nadie puede imaginarse... el tipo de lesiones con las que tenemos que lidiar» en el hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza, que se encuentra bajo asedio. «Hay que seleccionar los casos que tienen posibilidades de sobrevivir y atendemos primero a esos», explicó la Dra. Abu Al-Rub. «Durante las catástrofes con víctimas múltiples no hay camas, ni colchones, ni nada: la gente está en el suelo y hay charcos de sangre por todas partes».

| etiquetas: gaza , genocidio
23 4 0 K 234 politica
1 comentarios
23 4 0 K 234 politica
#1 soberao *
Su testimonio en primera persona, de la pediatra australiana Nada Abu Alrub, contando todo lo que falta y la situación del hospital: "la gente está esperando su turno para morir".
m.youtube.com/shorts/G-nYRFfnPsw
2 K 54

menéame