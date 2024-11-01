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Los ingresos de los caseros casi se duplican en una década

Los ingresos de los caseros casi se duplican en una década

Entre 2015 y 2025, las rentas del alquiler declaradas por los contribuyentes españoles en el IRPF crecieron un 95,2%, tras pasar de 17.881 millones de euros a 34.917, según los últimos datos ofrecidos por Hacienda.

| etiquetas: vivienda , alquiler , ingresos
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9 comentarios
12 2 0 K 126 Finanzas
ipanies #2 ipanies
Retraer ese capital del bolsillo de los consumidores afecta al resto del puto sistema de mierda este capitalista. Eso afecta a todo el sistema y concentra mucho más rápido la riqueza en manos de muy pocos y paraliza ese capital dejando de servir para generar "riqueza"... Pero allí tenemos a los liberales defendiendo está estafa a SU sistema económico.
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#3 chavi
#2 Y recordemos que contribuyen al estado la mitad qie las rentas del trabajo
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ipanies #4 ipanies
#3 No recuerdes eso!!!! Que se jode el relato de los retarders que dicen que no bajan los alquileres porque así el "gobierno" se va de putas y se meten unos tiros con el dinero de los pobres!!!
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Cehona #5 Cehona *
#1 #3 Impuestos que por alguna razón se os olvida siempre, se comparten al 50% con las Autonomías  media
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#7 chavi *
#5 Vaya, igual que las rentas del trabajo.

Las rentas inmobiliarias solo tributan por el 50%, las del trabajo tributan por el 100%.

Lo que apuntas es totalmente irrelevante
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#9 VFR *
#5 y a alguno se le olvida que las Autonomías son parte y se incluyen dentro del Estado
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Cuñado #8 Cuñado *
#2 Uno se convierte en liberal cuando no puede hilar más de dos ideas. El liberalismo le proporciona a la gente con graves carencias cognitivas la sensación de control de creer que, con cuatro simples ideas, pueden comprender el funcionamiento del mundo (es decir, del mercado, que en su cabeza son sinónimos).

Sus mandamientos se resumen en uno: "más dinero siempre es bien". Y de ahí todo lo demás: "pago menos impuestos, entonces más dinero, entonces bien" y así sucesivamente. Explicarles, aún de la manera más sencilla, cómo operan los mecanismos de transferencia de riqueza a las élites extractivas es lo mismo que hablarles en klingon.
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Supercinexin #6 Supercinexin
Si hubiera exceso de oferta pública, me vería obligado a bajar el precio de mi piso en alquiler. Como los PePeros valencianos que tienen todas las competencias en Vivienda no quieren construir nada, pues ochocientos pavitos que me meto a la butxaka todos los meses. Jajajaja joven: vota Derecha, que no te engañen los rojos del Menéame ni las Charos.
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#1 VFR
Más ingresos por impuestos para el estado
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menéame