Los ingresos de los caseros casi se duplican en una década

Entre 2015 y 2025, las rentas del alquiler declaradas por los contribuyentes españoles en el IRPF crecieron un 95,2%, tras pasar de 17.881 millones de euros a 34.917, según los últimos datos ofrecidos por Hacienda.
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Las rentas inmobiliarias solo tributan por el 50%, las del trabajo tributan por el 100%.
Lo que apuntas es totalmente irrelevante
Sus mandamientos se resumen en uno: "más dinero siempre es bien". Y de ahí todo lo demás: "pago menos impuestos, entonces más dinero, entonces bien" y así sucesivamente. Explicarles, aún de la manera más sencilla, cómo operan los mecanismos de transferencia de riqueza a las élites extractivas es lo mismo que hablarles en klingon.