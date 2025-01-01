edición general
Ingenieros de Montes piden más inversión en prevención contra incendios aunque sea "poco rentable electoralmente"

Ingenieros de Montes piden más inversión en prevención contra incendios aunque sea "poco rentable electoralmente" El decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, Eduardo Tolosana, ha pedido en una entrevista con Europa Press incrementar la inversión en las medidas de prevención contra los incendios forestales aunque éstas sean "poco rentables electoralmente" hablando ya que no tienen un resultado inmediato.

NPCmasacrado
El problema no es la rentabilidad electoral, el problema es que en este país cuando hay que elegir hacer algo, siempre se elige a favor de los lobbys.

No se dan las alertas de inundaciones cuando molestan al turismo, no se plantan árboles cuando compiten con los bares en Madrid, no se mejora el transporte porque las VTC son de políticos

El problema siempre es la competencia.
z1018
Pero qué sabrá un ingeniero de montes sobre este tema, yo me espero a la opinión de Ángel Gaitán y José Manuel Soto en Cuarto Milenio que seguro que saben de lo que hablan
makinavaja
#2 Si el gobierno de Castilla y Leon dicen que ya invierten lo necesario, aunque sea un 90% menos, habrá que creerlos... que son mu listos.. :-D :-D
#6 Leon_Bocanegra *
#2 déjate de tonterías, hay que escuchar a los científicos. Yo hasta que no se pronuncie José Cabrera no me posiciono.  media
Jointhouse_Blues
Donde no renta es en las arcas de los partidos, sino ya verías.
MoñecoTeDrapo
La prevención en incendios debería ser más rentable electoralmente que los incendios.
bartolin
Total, si se van a secar igual....
