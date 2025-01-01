Ingenieros de Montes piden más inversión en prevención contra incendios aunque sea "poco rentable electoralmente" El decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, Eduardo Tolosana, ha pedido en una entrevista con Europa Press incrementar la inversión en las medidas de prevención contra los incendios forestales aunque éstas sean "poco rentables electoralmente" hablando ya que no tienen un resultado inmediato.