La ingeniería inversa del 6502 y su programación con máximo detalle  

Esta vieja charla de Michael Steil en el 27º encuentro del Chaos Communication del CCC es una de esas joyas que no se pueden dejar de ver: 50 minutos de detalladas explicaciones sobre cómo funcionaba el chip MOS 6502. Esta era la CPU del Commodore 64 y el Apple II, pero también estaba en algunas variantes dentro de los chips de la videoconsola NES de Nintendo o la Atari 2600.