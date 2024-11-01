La ingeniería climática alteraría los océanos y transformaría la vida marina  

Un equipo de investigadores ha dedicado décadas al estudio de los océanos y el clima. En un nuevo estudio, analizan cómo diferentes tipos de intervenciones climáticas podrían afectar a los ecosistemas marinos, para bien o para mal, y dónde se necesita más investigación para comprender los riesgos antes de implementarlas a gran escala. Descubrieron que algunas estrategias conllevan menos riesgos que otras, aunque ninguna está exenta de consecuencias. Las intervenciones climáticas se dividen en dos grandes categorías con funciones muy diferentes.