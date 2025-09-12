Un informe de la ONU denuncia ejecuciones en Corea del Norte contra los acusados de distribuir series extranjeras

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU publica un informe denunciando a Corea del Norte por ejecutar a acusados de distribuir contenido audiovisual extranjero: desde 2014 intensificó el control social con nuevas tecnologías y los castigos se volvieron más duros, incluso introducciendo de la pena de muerte. "Ya hubo ejecuciones por distribuir dramas de televisión extranjeros, incluidos k-dramas surcoreanos". Unos padres denunciaron a su hijo adolescente por intentar ver la serie surcoreana El Juego del Calamar. El menor fue condenado a muerte.