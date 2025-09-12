Un informe de la ONU denuncia ejecuciones en Corea del Norte contra los acusados de distribuir series extranjeras

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU publica un informe denunciando a Corea del Norte por ejecutar a acusados de distribuir contenido audiovisual extranjero: desde 2014 intensificó el control social con nuevas tecnologías y los castigos se volvieron más duros, incluso introducciendo de la pena de muerte. "Ya hubo ejecuciones por distribuir dramas de televisión extranjeros, incluidos k-dramas surcoreanos". Unos padres denunciaron a su hijo adolescente por intentar ver la serie surcoreana El Juego del Calamar. El menor fue condenado a muerte.
| etiquetas: onu , corea del norte , ejecución , serie , película , extranjero , control social
Los en cerraban y se miraban pensando, vaya error han cometido.
Es el jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Seúl. Que no es lo mismo.
De que Corea del Norte es un régimen criminal no cabe ninguna duda. De que Corea del Sur inventa día sí y día también surrealistas historias lacrimógenas sobre Corea del Norte, tampoco.