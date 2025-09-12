edición general
8 meneos
13 clics
Un informe de la ONU denuncia ejecuciones en Corea del Norte contra los acusados de distribuir series extranjeras

Un informe de la ONU denuncia ejecuciones en Corea del Norte contra los acusados de distribuir series extranjeras

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU publica un informe denunciando a Corea del Norte por ejecutar a acusados de distribuir contenido audiovisual extranjero: desde 2014 intensificó el control social con nuevas tecnologías y los castigos se volvieron más duros, incluso introducciendo de la pena de muerte. "Ya hubo ejecuciones por distribuir dramas de televisión extranjeros, incluidos k-dramas surcoreanos". Unos padres denunciaron a su hijo adolescente por intentar ver la serie surcoreana El Juego del Calamar. El menor fue condenado a muerte.

| etiquetas: onu , corea del norte , ejecución , serie , película , extranjero , control social
6 2 0 K 91 actualidad
8 comentarios
6 2 0 K 91 actualidad
freenetico #1 freenetico
Si es por series como Ana y los 7 o Los vigilantes de la playa, se comprende.
2 K 36
#2 Hollywoodlandia
#1 los vigilitanes de la playa fueron grandisimos. Puede que no te gusten, a mi tampoco, pero no hay ni dios que naciera en los 80 que no conozca esa serie, así que telita
0 K 7
Torrezzno #3 Torrezzno *
#2 no estaba tan mal, Pamela era mucha Pamela. Yo era mas del Equipo A, El coche fantástico y Macgiver
1 K 27
#5 Hollywoodlandia
#3 dios el equipo a. No se como se las arreglaban los malos que siempre los metían en un garaje con soldadores, bombonas de gas, motores, explosivos...
Los en cerraban y se miraban pensando, vaya error han cometido.
0 K 7
victorjba #7 victorjba
#1 Si ponen La Que se Avecina merecen la peor de las muertes xD
0 K 20
Cuñado #4 Cuñado
ha afirmado el jefe de la oficina de derechos humanos de la ONU para Corea del Norte, James Heenan

Es el jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Seúl. Que no es lo mismo.

De que Corea del Norte es un régimen criminal no cabe ninguna duda. De que Corea del Sur inventa día sí y día también surrealistas historias lacrimógenas sobre Corea del Norte, tampoco.
0 K 11
Battlestar #8 Battlestar
Unos los llamarán asesinos, otros heroes.
0 K 11
#6 Borgiano
Otro éxito del comunismo
0 K 8

menéame