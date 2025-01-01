edición general
Un informe norteamericano predice el resurgimiento del Estado Islámico en Europa

Un informe norteamericano predice el resurgimiento del Estado Islámico en Europa

“El yihadismo no ha regresado. Nunca se fue. Simplemente aprendió a pasar desapercibido. La yihad de 2026 no derribará rascacielos: cortará las luces y dejará a Occidente preguntándose quién accionó el interruptor”. Estas afirmaciomes están contenidas en un artículo, publicado en HST, de Anna Corsaro, especialista global en seguridad e inteligencia con más de 30 años de experiencia de campo y analítica; y que trabajódurante más de dos décadas como oficial de Lucha contra el Terrorismo y el Crimen Organizado en el Gobierno italiano "El Estado Is

NPCmasacrado
El exdirector del Mossad de Israel admite que Israel armó a Al Qaeda y otros grupos terroristas en Medio Oriente www.meneame.net/story/exdirector-mossad-israel-admite-israel-armo-qaed
Free_palestine
#2 Coronel Richard Black: "La CIA desembarcó en Siria en 2011 y abasteció a Al Qaida bajo la operación Timber Sycamore"

odysee.com/@kontrainfo:5/RichardBlack-ISIS-EEUU:9
NPCmasacrado
#2 Breve apreciación a mi mismo aquí en el que veo esta mierda de noticia y me acuerdo de un meneo de hace 2309423 días y lo saco de relacionada

Nada ya termino mi ted talk, gracias por venir
NPCmasacrado
PREDICE GUIÑO GUIÑO; CODO; PATADA
denocinha
#1 Profecía autocumplida
NPCmasacrado
Traducción: Israel quiere concienciarnos por nuestro bien de que el único peligro para "occidente" es el Islam, y de que Israel es nuestro greatest ally en esa lucha, parece que no hemos aprendido todavía suficiente así que nos toca tener muertos y miedo a ver si espabilamos.
javibaz
Si están a sus órdenes. :palm: :palm:
Jointhouse_Blues
Mucho estaban tardando. Pero ni con estas consiguen limpiar la imagen de israel, ni justificar el genocidio.
Pitchford
Independientemente de que los c. Usa-israel hayan sido los artífices del surgimiento de todos los grupos terroristas islámicos para favorecer sus propios intereses, no cabe duda de que Europa está muy expuesta a los mismos por razones geográficas y sociales, por lo que sería esencial una política común de inmigración que minimice riesgos actuales y sobretodo futuros ligados a este fenómeno.
Asimismov
#12 síii, vamos a vigilar las mezquitas para que puedan traficar las sinagogas.
TripleXXX
Mientras nos asustan les regalan Siria.
Muy consecuente todo.
brandao
Que predice un qué de falsa bandera, disculpe
capitan__nemo
¿Se sabe ya el origen real de los apagones provocados de cannes y niza?
