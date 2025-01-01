Un informe norteamericano predice el resurgimiento del Estado Islámico en Europa

“El yihadismo no ha regresado. Nunca se fue. Simplemente aprendió a pasar desapercibido. La yihad de 2026 no derribará rascacielos: cortará las luces y dejará a Occidente preguntándose quién accionó el interruptor”. Estas afirmaciomes están contenidas en un artículo, publicado en HST, de Anna Corsaro, especialista global en seguridad e inteligencia con más de 30 años de experiencia de campo y analítica; y que trabajódurante más de dos décadas como oficial de Lucha contra el Terrorismo y el Crimen Organizado en el Gobierno italiano "El Estado Is
| etiquetas: usa , yihad , isis
odysee.com/@kontrainfo:5/RichardBlack-ISIS-EEUU:9
Nada ya termino mi ted talk, gracias por venir
Muy consecuente todo.