Un informe de la Junta advirtió en 2023 de una mayor mortalidad en Andalucía por cáncer de mama que en el resto de España

La Junta de Andalucía estaba sobreaviso de la especial incidencia que tiene el cáncer de mama en esta Comunidad Autónoma y de la necesidad de tomar medidas al respecto, tal como ha podido comprobar Público. Un informe publicado por la propia Consejería de Salud y Consumo en 2023 advertía de una mayor tasa de mortalidad por este tumor en Andalucía que en el resto de España y requería una mejora en los diagnósticos tempranos, que es, precisamente, lo que ha fallado ahora con más de 2.000 mujeres a las que no se informó del resultado dudoso de...

cáncer , mama , españa , mortalidad
7 comentarios
Lord_Cromwell #1 Lord_Cromwell
Se puede leer completo en modo lectura
0 K 20
#3 doppel
pagar impuestos para esto...
0 K 20
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#3 los buenos gestores
0 K 20
#5 casicasi
#2 Pero no son datos ajustados a la población.
0 K 11
Mimaus #6 Mimaus
Votar al PP mata, lo tienen que poner en las papeletas de voto, como en las cajetillas del tabaco.
0 K 7
Gadfly #7 Gadfly
Putos reinos de taifas de mierda
0 K 7

