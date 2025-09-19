edición general
17 meneos
65 clics
El informe interno del 'apagón' de las pulseras antimaltrato desvela que fue más grave y duró al menos ocho meses

El informe interno del 'apagón' de las pulseras antimaltrato desvela que fue más grave y duró al menos ocho meses

El centro de control Cometa avisó a un juzgado en febrero de 2024 de que no podían "desarrollar sus funciones y, en especial, las de protección de una víctima"

| etiquetas: pulseras , antimaltrato , apagón
14 3 1 K 160 actualidad
7 comentarios
14 3 1 K 160 actualidad
enochmm #1 enochmm
Pero qué puta chapuza, joder qué despropósito :palm:
1 K 31
Bourée #3 Bourée
#1 Ya,ya. Pero...¿explotaron? :troll:
0 K 9
sotillo #6 sotillo
#1 Desconozco el proceso y si los que estaban trabajando en el caso hicieron lo suficiente para remediarlo, pero no tengo ninguna duda en que los responsables tienen que pagar
0 K 11
mariKarmo #2 mariKarmo
Yo espero dimisiones en este asunto. Que sean ejemplares para que los próximos que se encarguen de eso tengan más celo con su trabajo.
1 K 27
aggelos #7 aggelos
ahora te lo saca ferreras, no te preocupes
0 K 10
#4 Borgiano
Como dice el clásico: sigan el rastro del dinero.
0 K 8
hazardum #5 hazardum
Si algo funciona bien, mejor no lo toques.
0 K 7

menéame