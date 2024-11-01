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Un informe estima que la inteligencia artificial destruirá más de dos millones de empleos en España
Las ocupaciones más afectadas no son las manuales, sino las de «cuello blanco» y alta cualificación, según un estudio de Funcas
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Leclercia_adecarboxylata
Sexador de pollos, carnicero y domador de tigres, lo que me esperaba.
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Bolgo
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y todo el resto de nuestro sistema productivo: camareros y dependientes, albañiles y fontaneros. Turismo y ladrillo
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josde
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Acerero también.
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Gry
Estupendo, hay que liberar trabajadores para sectores donde faltan como camioneros, peones agrícolas o camareros.
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Nube_Gris
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Una sociedad responsable y madura pensaría en un primer momento en usar la IA para administrar justicia, por su imparcialidad, y para optimizar los recursos y el gobierno de las naciones, solo para darse cuenta de que si es realmente responsable y madura ya se encargan los propios humanos de ser imparciales y de gobernarse sabiamente.
Una sociedad corrupta hasta la médula, ciega de poder y de dinero llegaría a la misma conclusión, que ya lo hacen ellos, pero por motivos totalmente opuestos.…
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eltxoa
fontanero era una buena opción hace 2 años. ahora ya estamos muchos
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kastanedowski
cuando planche y barra hablaremos
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#7
ctm2000j
pues bajad el precio, cabroxxx
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#6
user31
Sin ser yo un experto ni nada de eso, quien crea que un modelo capaz de hacer avances en investigación no va a ser capaz de servirte una copa y recogerte un campo de melones , se equivoca. En cuanto le pongan dos piernas y dos brazos.
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