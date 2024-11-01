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Un informe estima que la inteligencia artificial destruirá más de dos millones de empleos en España

Las ocupaciones más afectadas no son las manuales, sino las de «cuello blanco» y alta cualificación, según un estudio de Funcas

| etiquetas: informe , estima , inteligencia , artificial , destruirá , españa
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9 comentarios
6 1 1 K 78 actualidad
#1 Leclercia_adecarboxylata
Sexador de pollos, carnicero y domador de tigres, lo que me esperaba.
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Bolgo #2 Bolgo
#1 y todo el resto de nuestro sistema productivo: camareros y dependientes, albañiles y fontaneros. Turismo y ladrillo
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josde #9 josde
#1 Acerero también.
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Gry #5 Gry
Estupendo, hay que liberar trabajadores para sectores donde faltan como camioneros, peones agrícolas o camareros.
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Nube_Gris #4 Nube_Gris *
Una sociedad responsable y madura pensaría en un primer momento en usar la IA para administrar justicia, por su imparcialidad, y para optimizar los recursos y el gobierno de las naciones, solo para darse cuenta de que si es realmente responsable y madura ya se encargan los propios humanos de ser imparciales y de gobernarse sabiamente.

Una sociedad corrupta hasta la médula, ciega de poder y de dinero llegaría a la misma conclusión, que ya lo hacen ellos, pero por motivos totalmente opuestos.…   » ver todo el comentario
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eltxoa #3 eltxoa
fontanero era una buena opción hace 2 años. ahora ya estamos muchos
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kastanedowski #8 kastanedowski
cuando planche y barra hablaremos
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#7 ctm2000j
pues bajad el precio, cabroxxx xD
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#6 user31
Sin ser yo un experto ni nada de eso, quien crea que un modelo capaz de hacer avances en investigación no va a ser capaz de servirte una copa y recogerte un campo de melones , se equivoca. En cuanto le pongan dos piernas y dos brazos.
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menéame