El informe de Cerdán contra los audios de Koldo no lo han hecho peritos informáticos habilitados

La defensa de Santos Cerdán presentó el martes un informe pericial al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente en el que sostiene que las grabaciones intervenidas a Koldo García en su domicilio, sobre las que pivota buena parte de la causa de las mordidas en contratos de obra pública, fueron «procesados, reconstruidos, transferidos o manipulados». Lo firman dos profesionales pero ninguno de ellos es informático, lo que sería preceptivo para dar un diagnóstico sobre los archivos en cuestión. Tampoco están, por lo tanto, colegiados.

2 comentarios
#1 surco
Joder, estos no le dicen la verdad ni al médico, como para decirsela a un juez
#2 elsnons
Menudo gol les ha colado Koldo al resto de la cuadrillla con estas grabaciones, irán saliendo más cosas sino se ponen de acuerdo con él para indultarlo una vez condenado .
