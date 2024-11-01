edición general
8 meneos
6 clics
El informe anual sobre suicidios del ejército estadounidense ha desaparecido y el Pentágono no ofrece ninguna explicación al respecto [EN]

El informe anual sobre suicidios del ejército estadounidense ha desaparecido y el Pentágono no ofrece ninguna explicación al respecto [EN]

Una fuente de datos fundamental para las iniciativas de prevención del suicidio del ejército estadounidense se retrasa. El informe anual sobre suicidios, que el Departamento de Defensa suele publicar cada otoño, ofrece estadísticas sobre suicidios del año natural anterior que informan al Congreso, a los investigadores y a los altos mandos de las distintas fuerzas armadas sobre las iniciativas para combatir el suicidio militar, un problema persistente. El Departamento de Defensa también se ha retrasado en la publicación de sus datos trimestrales

| etiquetas: informe , suicidios , ejército , estadounidense , desaparecido , pentágono
8 0 0 K 108 actualidad
1 comentarios
8 0 0 K 108 actualidad
azathothruna #1 azathothruna
Aun me dan risa esos veteranos de vietnam o afganistan que lloran y lloran pero se quedan callados en que su pais se meta en mas mierdas.
2 K 50

menéame