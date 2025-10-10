Un informe abre la puerta a prohibir la compra de pisos para invertir en Barcelona

El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona es un consorcio en el que participan el Ayuntamiento, la Diputación y el Área Metropolitana. En un informe, este organismo ve legal prohibir las compras de vivienda en zonas tensionadas cuando no sean para uso habitacional. Esta medida supondría, a efectos práctico, poner fin a la actividad por parte de los inversores. El informe asegura que "las administraciones públicas pueden intervenir en el mercado inmobiliario" y que ello encaja con la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional.