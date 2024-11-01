edición general
Un informe de 80 organizaciones internacionales señala a Carrefour por el expolio de Cisjordania

La campaña pretende exigir a los países que prohíban el comercio con asentamientos israelíes ilegales en los Territorios Palestinos Ocupados. El coste para la economía palestina se cifra en 50.000 millones de dólares estadounidenses entre 2000 y 2020. Carrefour coopera con la empresa israelí Electra Consumer Products a través de su subsidiaria Yenot Bitan. Manufactura productos con etiquetado de Carrefour. Nueve tiendas Yenot Bitan están distribuidas en los territorios ocupados, dos de ellas operan con la marca de Carrefour en su fachada.

| etiquetas: bds , israel , palestina , carrefour , genocidio
3 comentarios
javibaz #1 javibaz
Máximo patrocinador de la vuelta.
mis_cojones_en_bata #3 mis_cojones_en_bata
Si antes ya rara vez compraba algo, ahora ya ni de coña.
karlos_ #2 karlos_
Bueno saberlo. Follow the money
