Los informativos de TV han perdido más de 2 millones en 5 años

Sin ir más lejos, este domingo tan sólo tres programas no informativos lograron superar el millón de espectadores de media en toda la TDT. Fueron las películas de sobremesa de La 1 y de Antena 3; y la gala Inocente, inocente, que emitió la primera cadena en su horario de máxima audiencia. El auge de las plataformas en streaming y del reel, como unidad básica informativa y de entretenimiento audiovisual, ha provocado que la televisión cada vez sea un medio menos masivo, lo cual también ha afectado a su inversión publicitaria...

el oligopolio mediático ya no sabe con qué desinformarnos... por qué los llaman "informativos" si su función es justo la contraria, la de desinformar? si quieres desinformarte mira un "informativo" de televisión y tu cerebro quedará bien lavadito
Ahora se pueden contratar las informaciones en diferentes fuentes, de modo, que las mentiras, mantras, propaganda, pobreza informativa descarada de las tvs quedan en evidencia
Pudiendo ver los bulos a demanda por internet ¿Porque verlos en la tele?
Película de sobremesa de Antena3!?

My god :-O
Los desinformativos sólo dan las noticias o no noticias que cuadran con la narrativa se su agenda política, es una vergüenza el periodismo que tenemos en España, el televisivo y por supuesto el de Internet.
#2 es mejor interne :troll:
No creo que sea negativo que el programa de televisión que se dedica a informar de sucesos esté en pérdidas.

El problema vendría siendo que ganase dinero por informar, porque... Eso significa que alguien le paga para que diga cosas.

Y entonces, no es información.

De todos modos 2 millones en 5 años, teniendo en cuenta los gastos que debe tener un informativo de tirada nacional (con sus corresponsales y su equipo) no me parece una burrada, más se gasta en mamandurrias anuales en cosas que el ciudadano ni siquiera ve.
#5 ¡¡2 millones de espectadores!! :-O :-O
