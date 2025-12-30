Los informativos de TV han perdido más de 2 millones en 5 años

Sin ir más lejos, este domingo tan sólo tres programas no informativos lograron superar el millón de espectadores de media en toda la TDT. Fueron las películas de sobremesa de La 1 y de Antena 3; y la gala Inocente, inocente, que emitió la primera cadena en su horario de máxima audiencia. El auge de las plataformas en streaming y del reel, como unidad básica informativa y de entretenimiento audiovisual, ha provocado que la televisión cada vez sea un medio menos masivo, lo cual también ha afectado a su inversión publicitaria...
My god
El problema vendría siendo que ganase dinero por informar, porque... Eso significa que alguien le paga para que diga cosas.
Y entonces, no es información.
De todos modos 2 millones en 5 años, teniendo en cuenta los gastos que debe tener un informativo de tirada nacional (con sus corresponsales y su equipo) no me parece una burrada, más se gasta en mamandurrias anuales en cosas que el ciudadano ni siquiera ve.