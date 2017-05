Un informático en el lado del mal: El ataque del ransomware #WannaCry

Es desde hace doce años que vengo escribiendo este blog y nunca he escurrido el bulto cuando algo sucede, y por eso escribo hoy de este tema que tantos titulares ha despertado. Los que trabajamos en seguridad informática sabemos que “estar seguro” no es una meta a la que se pueda llegar con 100% de certidumbre, y lo entendemos como la gestión de un riesgo que hay que manejar. No hay soluciones sencillas a problemas sencillos. Nos reportan bugs a nosotros y nosotros reportamos bugs a otras empresas. Es el día a día de nuestro trabajo.