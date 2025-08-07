Información e intoxicación: las tertulias

El otro día escuchaba a Ignasi Guardans, un fijo desde hace años de la tertulia, con un dilatado currículum político, afirmar, sin titubear, que ha llegado la hora de que Europa sepa sufrir, pero, como hemos vivido en un cómodo Estado de Bienestar, bajo el generoso paraguas de Estados Unidos, no estamos acostumbrados… ¡mensaje simplón y mil veces repetido! Me indigna y entristece a partes iguales, es que se hable de una Europa y un proyecto europeo que sólo existe en su cabeza, que prevalezca la propaganda y la manipulación sobre la realidad.