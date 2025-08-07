edición general
13 meneos
29 clics
Información e intoxicación: las tertulias

Información e intoxicación: las tertulias

El otro día escuchaba a Ignasi Guardans, un fijo desde hace años de la tertulia, con un dilatado currículum político, afirmar, sin titubear, que ha llegado la hora de que Europa sepa sufrir, pero, como hemos vivido en un cómodo Estado de Bienestar, bajo el generoso paraguas de Estados Unidos, no estamos acostumbrados… ¡mensaje simplón y mil veces repetido! Me indigna y entristece a partes iguales, es que se hable de una Europa y un proyecto europeo que sólo existe en su cabeza, que prevalezca la propaganda y la manipulación sobre la realidad.

| etiquetas: manipulación , propaganda , tertulias
11 2 0 K 140 actualidad
2 comentarios
11 2 0 K 140 actualidad
carakola #2 carakola
Si este es el tipo de propaganda barata que difunde la SER parece lógico que muchos acaben viendo a Iker Jiménez. Al menos se ríen de los idiotas que salen y el mensaje acaba siendo el mismo.
0 K 19
Kasterot #1 Kasterot
Este señor me parece un poco (por decirlo suave) un bocazas. Es de los que por hablar bajito y tranquilo parece que tiene la razón, es un reaccionario pero para favorecer a la derecha
0 K 14

menéame