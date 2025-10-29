Información del enlace ¿Está China superando a Estados Unidos? Diez puntos sobre la gran brecha

edición general
¿Está China superando a Estados Unidos? Diez puntos sobre la gran brecha

"Los datos sobre el despegue chino son impresionantes —casi increíbles—. Sin embargo, a menudo se desconocen o se ignoran. Mientras la administración de Trump se dirige a Pekín para hacer control de daños, la República Popular acaba de adoptar su 15 Plan Quinquenal. Una síntesis en diez puntos."

Muchas medidas económicas están para resaltar la superioridad de occidente, como clasificar a muchos países como del "tercer mundo" o en "vías de desarrollo" y esa clasificación es estática porque implicaría que países de occidente bajan de primera división a segunda y ya eso no gusta tanto.
Por eso vemos a China como un país en "desarrollo" cuando eso ha quedado desfasado hace tiempo, pero no se va a cambiar la clasificación "tradicional" que premia a países de occidente y perjudica a países de otras zonas...
