Detenida una mujer en Valdeorras por delitos de agresión sexual y pornografía infantil

La Guardia Civil detuvo el pasado 15 de diciembre a un hombre en A Coruña y a una mujer en la comarca de Valdeorras como presuntos autores de delitos de agresión sexual y de tenencia y distribución de pornografía infantil.
| etiquetas: mujer , detenida , valdeorras , agresión , sexual , pornografía , infantil
Envían a prisión a una mujer de Valdeorras acusada de grabar agresiones sexuales a sus hijas y enviar las imágenes para obtener dinero
www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2025/12/19/detienen-mujer-valdeo
¿Por qué esta obsesión por repetir sandeces que te hacen sonar como un tarado?
Dos negativos y al ignore y que le dé la brasa a su madre cuando le traiga la merienda al cuarto, que es lo que hay que hacer siempre con éste tipo de especímenes.
Solo eso.
cadenaser.com/galicia/2025/12/19/la-guardia-civil-detiene-a-un-hombre-