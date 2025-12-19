edición general
Detenida una mujer en Valdeorras por delitos de agresión sexual y pornografía infantil

La Guardia Civil detuvo el pasado 15 de diciembre a un hombre en A Coruña y a una mujer en la comarca de Valdeorras como presuntos autores de delitos de agresión sexual y de tenencia y distribución de pornografía infantil.

#6 odissey *
era una madre protectora de esas. Ella grabo y vendio las imagenes de la violación de sus hijas, el compro las imagenes.

Envían a prisión a una mujer de Valdeorras acusada de grabar agresiones sexuales a sus hijas y enviar las imágenes para obtener dinero

CerdoJusticiero #7 CerdoJusticiero
#6 era una madre protectora de esas.

¿Por qué esta obsesión por repetir sandeces que te hacen sonar como un tarado?
#10 odissey *
#7 de justiciero tienes poco, cuidado. Diselo a a esos hijosdeputa a los que votas que empezaron ellos nombrando así e indultando a cerdas de mierda secuestradoras y demás mientras insultaban a inocentes victimas de ellas.
Supercinexin #11 Supercinexin
#7 Un subnormal misógino y escocido, de derechas como no puede ser de otro modo, con la enésima cuenta recién creada haciendo el gilipollas.

Dos negativos y al ignore y que le dé la brasa a su madre cuando le traiga la merienda al cuarto, que es lo que hay que hacer siempre con éste tipo de especímenes.
Catapulta #1 Catapulta
Que noticia tan sin contenido.
mis_cojones_en_bata #2 mis_cojones_en_bata *
#1 lo único importante para #0 es que es una mujer. Que sean dos detenidos y uno de ellos sea un hombre es un detalle sin importancia. Pero ahhhhiiiii si es una mujer. Debe estar en portada.

Solo eso.
oliver7 #3 oliver7
#2 lo pone en la entradilla o no sabes leer? Yo pongo el titular que aparece. Casualmente la subo porque ocurrió en mi pueblo y ella es la madre de las criaturas.
#4 EISev
#3 si llegas a cambiar el titular para reflejar que también han detenido a un hombre el negativo te lo habría cascado por microblogging
nilien #9 nilien
#4 Hay más opciones. Por ejemplo, mandar una noticia que recoja ambas detenciones... Y de hecho, si una noticia no refleja un hecho de manera apropiada, lo suyo es buscar otra más equilibrada. Si ha habido dos detenciones, de una mujer y de un hombre, qué menos que ambas aparezcan en el propio titular.

cadenaser.com/galicia/2025/12/19/la-guardia-civil-detiene-a-un-hombre-
Meneacer #5 Meneacer
#2 La noticia es cuando un hombre muerde a un perro y no cuando ocurre al revés. :troll:
mariettica #8 mariettica
#5 y asi de paso normalizamos que los perros muerden...
#12 odissey
que poquito os queda de vivir del cuento, jaja
