El info show y la polarización disparan las audiencias de La 1, que logra su mejor septiembre en 14 años

Si hace un año a RTVE le hubieran dicho que La 1 iba a conseguir marcar el mejor septiembre en 14 años, ser la segunda cadena más vista de la televisión lineal o conseguir que toda su parrilla, desde las 05.00 horas de la madrugada y hasta las 02.00 del día siguiente estuviera en el doble dígito de cuota de pantalla, la mayoría de expertos en audiencias hubieran dicho que era un sueño imposible de alcanzar.
| etiquetas: info show , polarización.audiencias , la 1 , tve , septiembre , rtve
Igual si esas cadenas privadas, atendieran a la demanda en vez de a su agenda ideológica, TVE no crecería tanto poniendo tertulias políticas con participantes de izquierdas (y de derechas, pero lo "diferente" a otras cadenas, es la voz desde posiciones de izquierdas que en otras son residuales).
Eso sí, recurrir a productoras externas está feo teniendo profesionales como la copa de un pino en casa. Pero sí, El Inmundo de los peones negros hablando de polarización y politización cuando hasta hace ná las tertulias de la 1 o la 2 y los informativos eran indistinguibles casi de la 3... tiene cojones.