El info show y la polarización disparan las audiencias de La 1, que logra su mejor septiembre en 14 años

Si hace un año a RTVE le hubieran dicho que La 1 iba a conseguir marcar el mejor septiembre en 14 años, ser la segunda cadena más vista de la televisión lineal o conseguir que toda su parrilla, desde las 05.00 horas de la madrugada y hasta las 02.00 del día siguiente estuviera en el doble dígito de cuota de pantalla, la mayoría de expertos en audiencias hubieran dicho que era un sueño imposible de alcanzar.

Lo que está demostrando TVE es que hay una demanda de información desde otro punto de vista que no satisfacen las cadenas privadas.

Igual si esas cadenas privadas, atendieran a la demanda en vez de a su agenda ideológica, TVE no crecería tanto poniendo tertulias políticas con participantes de izquierdas (y de derechas, pero lo "diferente" a otras cadenas, es la voz desde posiciones de izquierdas que en otras son residuales).
El medio que publicó la noticia falsa que la fiscalía había propuesto un pacto al novio de Ayuso, hablando de polarización
Los de la teoría de la conspiración del 11m hablando de la polarizacion de RTVE, hay que joderse con la derechusma.
RTVE está consiguiendo esos récords de audiencia es porque por fin, la mayoría de ciudadanos con conciencia y dos dedos de frente tienen programas que pueden ver sin que les den arcadas
#3 y eso que aún no colgaron a la productora y producto casposo de masterchef.

Eso sí, recurrir a productoras externas está feo teniendo profesionales como la copa de un pino en casa. Pero sí, El Inmundo de los peones negros hablando de polarización y politización cuando hasta hace ná las tertulias de la 1 o la 2 y los informativos eran indistinguibles casi de la 3... tiene cojones.
info show y polarización ... ¿y como defienen estos lo de la Ana Rosa o la Griso?
La polarización ya estaba instalada en las privadas, además con fuerte tendencia a la manipulación y el partidismo, TVE no ha descubierto nada, solo ha venido a poner los puntos sobre las "íes".
