El info show y la polarización disparan las audiencias de La 1, que logra su mejor septiembre en 14 años

Si hace un año a RTVE le hubieran dicho que La 1 iba a conseguir marcar el mejor septiembre en 14 años, ser la segunda cadena más vista de la televisión lineal o conseguir que toda su parrilla, desde las 05.00 horas de la madrugada y hasta las 02.00 del día siguiente estuviera en el doble dígito de cuota de pantalla, la mayoría de expertos en audiencias hubieran dicho que era un sueño imposible de alcanzar.