¿Por qué los influencers y las modelos de OnlyFans encabezan la lista de visados para artistas «extraordinarios» de EE. UU.? [EN]

Los influencers y los creadores de OnlyFans se están convirtiendo rápidamente en la nueva cara de los visados por «habilidades extraordinarias» de Estados Unidos. Diseñado en su día para artistas, músicos e iconos culturales de renombre, el visado O-1 de Estados Unidos lo están obteniendo cada vez más personas cuya principal prueba de distinción reside en el número de seguidores, suscriptores y participación en línea. Según un informe del Financial Times, los abogados de inmigración afirman que los influencers de las redes sociales constituyen

TooBased #1 TooBased
El faro del mundo
0 K 20
obmultimedia #4 obmultimedia
Porque tantos unos como otros se prostituyen por dinero y eso a Trump le encanta.
0 K 10
bacilo #2 bacilo
Mi visado, el que tengo aquí colgado.
0 K 7
Enero2025 #3 Enero2025
Está claro que una “modelo” de Only Fans hace América más grande, o más larga…
0 K 7

