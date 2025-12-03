edición general
La inflación también llega a la coca, aunque por otros motivos

Imaginemos por un momento la cocaína como una commodity global, con su cadena de suministro, costes logísticos y, claro está, sus riesgos. Normalmente, cuando la oferta se mantiene estable, pero la demanda aumenta, el precio sube. Sin embargo, en el turbio mercado de las drogas, hemos visto cómo una estrategia militar puede alterar radicalmente la ecuación económica de un día para otro. Los ataques militares dirigidos por Estados Unidos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe han provocado un aumento espectacular, de en

3 comentarios
traviesvs_maximvs #1 traviesvs_maximvs
La gente decente y con buen gusto prefiere el mdma.
#3 Hoypuedeserungrandia *
No preocuparse, los Borja Maris y Cayetanos tienen sus propios suministradores, cada vez que las fuerzas del orden hacen una aprehensión de harina o cuando tienen que destruir unos cuantos kilos, siempre se pierde algo por el camino. Los narcos dicen eran 500kg pero solo han aparecido 300kg, lo demás se queda entre las uñas.
