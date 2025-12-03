La inflación también llega a la coca, aunque por otros motivos

Imaginemos por un momento la cocaína como una commodity global, con su cadena de suministro, costes logísticos y, claro está, sus riesgos. Normalmente, cuando la oferta se mantiene estable, pero la demanda aumenta, el precio sube. Sin embargo, en el turbio mercado de las drogas, hemos visto cómo una estrategia militar puede alterar radicalmente la ecuación económica de un día para otro. Los ataques militares dirigidos por Estados Unidos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe han provocado un aumento espectacular, de en