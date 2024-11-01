edición general
4 meneos
9 clics
La inflación española sube 2 décimas en septiembre, a 2,9%

La inflación española sube 2 décimas en septiembre, a 2,9%

La inflación en España subió dos décimas en septiembre, hasta el 2,9% interanual, la tasa más alta desde febrero de este año

| etiquetas: inflación , española , décimas , septiembre
3 1 0 K 40 actualidad
3 comentarios
3 1 0 K 40 actualidad
#1 doppel *
la tasa de inflación real (la no maquillada) debe estar cercana al +10%
0 K 19
Torrezzno #2 Torrezzno
#1 Bueno, no creo que esté maquillada, simplemente creo que no es representativa. Si solo tenemos en cuenta en lo que más gastan las familias, que son comida y vivienda, entonces estará al 10% o más. Al meter muchos más artículos en el mix lo que hacen es parecer que la vida no ha subido tanto
2 K 51

menéame