4
meneos
9
clics
La inflación española sube 2 décimas en septiembre, a 2,9%
La inflación en España subió dos décimas en septiembre, hasta el 2,9% interanual, la tasa más alta desde febrero de este año
|
etiquetas
:
inflación
,
española
,
décimas
,
septiembre
3
1
0
K
40
actualidad
3 comentarios
3
1
0
K
40
actualidad
#3
keizal
#0
No sé si duplicada o relacionada
www.meneame.net/story/inflacion-septiembre-sube-dos-decimas-hasta-2-9-
1
K
31
#1
doppel
*
la tasa de inflación real (la no maquillada) debe estar cercana al +10%
0
K
19
#2
Torrezzno
#1
Bueno, no creo que esté maquillada, simplemente creo que no es representativa. Si solo tenemos en cuenta en lo que más gastan las familias, que son comida y vivienda, entonces estará al 10% o más. Al meter muchos más artículos en el mix lo que hacen es parecer que la vida no ha subido tanto
2
K
51
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
