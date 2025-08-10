La inflación de los alimentos vuelve a dispararse a nivel global

El coste de los alimentos repuntó el pasado mes de julio hasta su nivel más alto desde febrero de 2023, según el índice elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que se situó en promedio en 130,1 puntos, lo que supone un incremento del 1,6% respecto del nivel observado el mes anterior y un 7,6% más que en julio de 2024. No obstante, a pesar del repunte del precio de los alimentos en el séptimo mes del año, el coste era aún un 18,8% inferior al récord alcanzado en marzo del año 2022,