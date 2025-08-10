La inflación de los alimentos vuelve a dispararse a nivel global

El coste de los alimentos repuntó el pasado mes de julio hasta su nivel más alto desde febrero de 2023, según el índice elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que se situó en promedio en 130,1 puntos, lo que supone un incremento del 1,6% respecto del nivel observado el mes anterior y un 7,6% más que en julio de 2024. No obstante, a pesar del repunte del precio de los alimentos en el séptimo mes del año, el coste era aún un 18,8% inferior al récord alcanzado en marzo del año 2022,
Cada dia la poblacion mundial crece, el calentamiento global esta causando que la productividad de los cultivos caiga... pues la consecuencia es evidente, cada vez el coste de alimentarse va a ser mayor
Si hay algo en abundancia no se puede especular con ello porque todo el mundo tiene acceso a el, por ejemlo el aire respirable ( por ahora al menos), con lo cual a nadie le sale rentable venderlo, pero cuando algo escasea... por ejemplo lo vemos muy claro con la vivienda
Cargill controla prácticamente toda la alimentación mundial.
El problema es que las empresas han descubierto algo que ha hecho cambiar el paradigma. La teoria dice que si incrementas los precios, compran en otro lado. En el covid descubrieron que no es así y que pueden incrementar el precio sin que se resienta la demanda. Fíjate sino en la crisis gringa de los huevos.
Más info aquí: www.youtube.com/watch?v=wyo1u9WxUG4
Falso, en el covid todos subieron los precios, y si mañana el frutero de alado vende los platanos a mitad de precio de lo que pide su competencia se queda con todo el mercado.
O acaso los precios solohan subido en unas tiendas y en el resto se mantienen los precios de 2020?
Ventajas de la consolidación del capitalismo.
Recomiendo echar un ojo al video, que el tío creo que lo explica muy bien: youtu.be/wyo1u9WxUG4?t=1255