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Infiltraciones de corticoides. Ni diablo ni milagro | Inés Moreno

¿Milagro express o camino directo a tener la rodilla como chicle de menta mascado? Spoiler: la ciencia dice que hay que usarlos muchísimo menos de lo que creemos...

| etiquetas: infiltración , medicina , traumatología , corticoides , inés moreno
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