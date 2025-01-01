El infierno que viven los niños y adolescentes que son usados como esclavos sexuales en las minas ilegales de Sudáfrica

Lo más impactante para Jonathan, quien soportó seis agotadores meses viviendo y trabajando bajo tierra en una mina de oro abandonada de Sudáfrica, fue el abuso que presenció contra menores. Algunos son reclutados como mano de obra barata, pero otros son traídos específicamente para ser abusados sexualmente, según activistas. Jonathan, quien ahora ronda los 30 años, emigró a Sudáfrica con la promesa de ganar dinero fácil trabajando en una de las decenas de minas abandonadas por multinacionales porque ya no eran comercialmente viables.
