¿Por qué los infartos por la noche son menos graves? Un estudio explica la razón

El equipo de Andrés Hidalgo en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale identificó que los neutrófilos poseen un reloj interno que regula su grado de agresividad. Durante la noche, estas células adoptan un modo «menos dañino», respetando más el tejido sano cuando migran hacia la lesión. Por el contrario, durante el día pierden esta direccionalidad y pueden causar más daño colateral.