edición general
2 meneos
20 clics

La industria musical, una trituradora para la salud mental de los grupos y artistas  

Las presiones, la autoexigencia, la competitividad y la omnipresencia en las redes han provocado la renuncia de muchos músicos por culpa del estrés, la ansiedad o la depresión. Delaporte, Carmen Boza o Valeria Castro han antepuesto la salud mental a su carrera. Dani Martín, Carmen Boza, Delaporte, Lola Índigo, Valeria Castro… Son solo algunos de los músicos que se han visto obligados a aparcar temporalmente su carrera, pero su popularidad ha visibilizado los problemas mentales que sufren: ansiedad, agotamiento, depresión, estrés...............

| etiquetas: industria , musical trituradora , salud , mental
1 1 0 K 16 actualidad
2 comentarios
1 1 0 K 16 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
¡Pues que den conciertos!
1 K 22
#2 Bronconeumonía
Avicii
0 K 6

menéame