La industria musical, una trituradora para la salud mental de los grupos y artistas  

Las presiones, la autoexigencia, la competitividad y la omnipresencia en las redes han provocado la renuncia de muchos músicos por culpa del estrés, la ansiedad o la depresión. Delaporte, Carmen Boza o Valeria Castro han antepuesto la salud mental a su carrera. Dani Martín, Carmen Boza, Delaporte, Lola Índigo, Valeria Castro… Son solo algunos de los músicos que se han visto obligados a aparcar temporalmente su carrera, pero su popularidad ha visibilizado los problemas mentales que sufren: ansiedad, agotamiento, depresión, estrés...............