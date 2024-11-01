La industria metalúrgica argentina sigue en crisis: producción en caída y riesgo laboral en aumento

La industria metalúrgica continúa registrando números negativos. Según el informe del Departamento de Estudios Económicos de Adimra, la producción cayó 2,3% en agosto respecto al mes anterior y 6,1% interanual, mientras que la utilización de la capacidad instalada descendió al 44,8%, niveles similares a los de los meses más críticos de la pandemia de 2020.