edición general
11 meneos
37 clics
La industria de la IA horrorizada ante la mayor demanda colectiva por derechos de autor jamás certificada [ENG]

La industria de la IA horrorizada ante la mayor demanda colectiva por derechos de autor jamás certificada [ENG]

Los grupos de la industria de la inteligencia artificial están instando a un tribunal de apelaciones a bloquear lo que dicen es la demanda colectiva por derechos de autor más grande jamás certificada. Advirtieron que una sola demanda planteada por tres autores sobre el entrenamiento de IA de Anthropic ahora amenaza con "arruinar financieramente" toda la industria de la IA si hasta 7 millones de demandantes terminan uniéndose al litigio y forzando un acuerdo.

| etiquetas: anthropic , claude , ai , juicio , demanda , colectiva , derecho , autor
9 2 0 K 128 actualidad
6 comentarios
9 2 0 K 128 actualidad
Dene #2 Dene
Hombre, si querían entrenar su monstruo con material con derechos, haber pagao...
Si a ellos les vale la excusa, entonces a mi debería valerme también para entrenar a mi niño en su inteligencia natural... tengo derecho a piratear todo el cine, TV, furbol, libros, etc. para que el niño aprenda, no?? o es que un puto programa informático va a tener mas derechos?
9 K 119
makinavaja #5 makinavaja
#2 Y a mi para entrenar mi mente con libros, discos, películas, conciertos.... :-D :-D :-D
0 K 13
Bifaz #6 Bifaz
#2 El caso es que Anthropic ya ha ganado el juicio por el uso de material protegido donde el mismo juez dictaminó que "El uso de entrenamiento fue un uso legítimo". No se discute eso, lo que se juzga ahora, en palabras del mismo juez, es que "Anthropic descargó más de siete millones de copias piratas de libros, no pagó nada y conservó estas copias piratas en su biblioteca incluso después de decidir que no las utilizaría para entrenar su IA (en absoluto o nunca más). Los autores sostienen que Anthropic debería haber pagado por esas copias piratas".
Más contexto:
es.wired.com/articulos/este-historico-fallo-sienta-las-bases-del-uso-l
0 K 20
tul #1 tul
al final despues de dar por culo toda su vida igual hasta sirven para algo bueno y todo los derechos de autor.
1 K 15
nilien #4 nilien
El artículo solo cita los argumentos de un lado, poniendo el grito en el cielo porque si tenemos que pagar por derechos de autor vamos a arruinarnos y eso no puede ser. Como si eso fuera un argumento válido...

Por otro lado, el rostro de argumentar que cómo pueden meter a los autores en el mismo saco dentro de una demanda colectiva, que cada caso es específico en cuanto a cómo se aplican los derechos de autor, y que habrá autores que no querrán formar parte de ella, que si se lo han preguntado…   » ver todo el comentario
0 K 11
#3 omega7767
pues a ver si desaparecen todas estas IAs antes que desaparezca mi trabajo de programador. A saber cuanto código han escaneo ilegalmente
0 K 10

menéame