La industria de la IA horrorizada ante la mayor demanda colectiva por derechos de autor jamás certificada [ENG]

Los grupos de la industria de la inteligencia artificial están instando a un tribunal de apelaciones a bloquear lo que dicen es la demanda colectiva por derechos de autor más grande jamás certificada. Advirtieron que una sola demanda planteada por tres autores sobre el entrenamiento de IA de Anthropic ahora amenaza con "arruinar financieramente" toda la industria de la IA si hasta 7 millones de demandantes terminan uniéndose al litigio y forzando un acuerdo.
| etiquetas: anthropic , claude , ai , juicio , demanda , colectiva , derecho , autor
Si a ellos les vale la excusa, entonces a mi debería valerme también para entrenar a mi niño en su inteligencia natural... tengo derecho a piratear todo el cine, TV, furbol, libros, etc. para que el niño aprenda, no?? o es que un puto programa informático va a tener mas derechos?
Por otro lado, el rostro de argumentar que cómo pueden meter a los autores en el mismo saco dentro de una demanda colectiva, que cada caso es específico en cuanto a cómo se aplican los derechos de autor, y que habrá autores que no querrán formar parte de ella, que si se lo han preguntado… » ver todo el comentario