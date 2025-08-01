La industria de la IA horrorizada ante la mayor demanda colectiva por derechos de autor jamás certificada [ENG]

Los grupos de la industria de la inteligencia artificial están instando a un tribunal de apelaciones a bloquear lo que dicen es la demanda colectiva por derechos de autor más grande jamás certificada. Advirtieron que una sola demanda planteada por tres autores sobre el entrenamiento de IA de Anthropic ahora amenaza con "arruinar financieramente" toda la industria de la IA si hasta 7 millones de demandantes terminan uniéndose al litigio y forzando un acuerdo.