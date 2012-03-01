La Industria del Holocausto y el mito del eterno antisemitismo

Yo presenté la primera de las demandas contra 105 bancos suizos para solicitar indemnización por el Holocausto. Es necesario que se diga la verdad con respecto a los fondos de indemnización. Las grandes organizaciones judías han estafado a los supervivientes del Holocausto, muchos de los cuales viven en la pobreza. Pero nadie se interesa por la documentación relacionada con este escándalo. Norman Finkelstein ha roto, al fin, este silencio. Es uno de los mejores analistas del conflicto en Palestina, él como judio, repudia las acciones de Israel.
| etiquetas: norman finkelstein , mito , holocausto , antisemitismo , israel
A mi modo de verlo, el jugar continuamente la carta del "es anisemitismo!" a unos niveles que roza lo insultante, genera antisemitismo.
Si estoy en lo cierto, debemos preguntarnos, Quien juega continuamente esa carta ? Ergo... quien genera antisemitismo ?
- Amy Goodman: A menudo, cuando en Estados Unidos se expresa desacuerdo con las políticas del Gobierno israelí, se tacha a esas personas de antisemitas. ¿Cuál es su respuesta a eso como judía israelí?
- Shulamit Aloni: Bueno, es un truco que siempre utilizamos: cuando en Europa alguien critica a Israel, sacamos a relucir el Holocausto. Cuando en este país la gente critica, entonces son antisemitas.
www.youtube.com/watch?v=q0TFxpp7pco