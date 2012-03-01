La Industria del Holocausto y el mito del eterno antisemitismo

Yo presenté la primera de las demandas contra 105 bancos suizos para solicitar indemnización por el Holocausto. Es necesario que se diga la verdad con respecto a los fondos de indemnización. Las grandes organizaciones judías han estafado a los supervivientes del Holocausto, muchos de los cuales viven en la pobreza. Pero nadie se interesa por la documentación relacionada con este escándalo. Norman Finkelstein ha roto, al fin, este silencio. Es uno de los mejores analistas del conflicto en Palestina, él como judio, repudia las acciones de Israel.