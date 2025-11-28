La industria gallega del metal pierde contratos por falta de trabajadores: Asime asegura que las empresas dejan de asumir uno de cada cinco pedidos porque “no tienen profesionales suficientes”

“Hay más de 5.000 vacantes que urge cubrir en el sector”. La demanda de puestos de trabajo alcanza a toda la industria del metal que precisa perfiles que van desde electromecánica a soldadura, tubería, calderería o diseño industrial, delineación e ingeniería. Las empresas necesitan también cada vez más especialistas en áreas tecnológicas para programación de maquinaria, de sistemas para automatización de procesos y gemelos digitales, ciberseguridad o big data. Desde del clúster señalan que la escasez de mano de obra se debe a "un problema demográfico, de natalidad y de pirámide demográfica" y no a cuestiones de remuneración, ya que “los convenios del sector del metal gallego son los que mejor retribuyen a nivel estatal”
¿De verdad os habéis creído que los profesionales van ha aparecer mágicamente por pagar más?.
Quitaras trabajadores a otras empresas o a otros sectores, pero los empleados, y menos los cualificados no van a aparecer mágicamente con eso.
La mayoría de las ocasiones que no encuentran empleados es en trabajos temporales... pagando el salario mínimo.
Añoran que una contrata que tiene trabajo para 4 meses tenga una fila de demandantes como pasaba hace unos años.
Ofrece trabajo estable, seguro y bien pagado... no te faltarán trabajadores.
Pasó con el boom del ladrillo, surgieron albañiles, carpinteros, electricistas, encofradores, yesistas etc hasta debajo de las piedras.
Muchos jóvenes dejaban los estudios con la llamada del trabajo y buenos sueldos. Cuadrillas que se iban moviendo de zona en zona buscando el mejor precio, pero claro se podían pagar alquileres, alimentación, juergas, etc y quedaba para ahorrar.
El problema de ahora es que los sueldos no dan para pagar el alquiler ni a 50 km de la zona donde está el tajo.
