La industria gallega del metal pierde contratos por falta de trabajadores: Asime asegura que las empresas dejan de asumir uno de cada cinco pedidos porque “no tienen profesionales suficientes”

“Hay más de 5.000 vacantes que urge cubrir en el sector”. La demanda de puestos de trabajo alcanza a toda la industria del metal que precisa perfiles que van desde electromecánica a soldadura, tubería, calderería o diseño industrial, delineación e ingeniería. Las empresas necesitan también cada vez más especialistas en áreas tecnológicas para programación de maquinaria, de sistemas para automatización de procesos y gemelos digitales, ciberseguridad o big data. Desde del clúster señalan que la escasez de mano de obra se debe a "un problema demográfico, de natalidad y de pirámide demográfica" y no a cuestiones de remuneración, ya que “los convenios del sector del metal gallego son los que mejor retribuyen a nivel estatal”

#2 mam23
¿quizás el problema de fondo sea la falta de vivienda a un precio razonable para los trabajadores del resto del pais?
Fumanchu #5 Fumanchu
#4 Los puedes robar en otro país dando unas ventajas buenas, eso es lo que se hace con los médicos españoles.
javierchiclana #3 javierchiclana
Pay them more. Y cuando digo pagar digo mejorar todas las condiciones, además de las económicas.
powernergia #4 powernergia
#3 Que cansinos sois con eso.

¿De verdad os habéis creído que los profesionales van ha aparecer mágicamente por pagar más?.

Quitaras trabajadores a otras empresas o a otros sectores, pero los empleados, y menos los cualificados no van a aparecer mágicamente con eso.
javierchiclana #6 javierchiclana *
#4 Los trabajadores cambiamos de rama laboral según nos convenga así que sí existe flexibilidad mejorando condiciones.

La mayoría de las ocasiones que no encuentran empleados es en trabajos temporales... pagando el salario mínimo.

Añoran que una contrata que tiene trabajo para 4 meses tenga una fila de demandantes como pasaba hace unos años.

Ofrece trabajo estable, seguro y bien pagado... no te faltarán trabajadores.
elmakina #7 elmakina *
#4 Nadie ha dicho que vayan a aparecer trabajadores como soldados de Warhammer sacados de una caja por arte de magia, artista, que hablas como si el sector fuese un ecosistema cerrado donde todo está ya rodado y bendecido por los dioses. Si pagas mejor y ofreces condiciones decentes (sí, eso que tú llamas cansinismo), lo que haces es atraer a gente que hoy directamente pasa del sector porque no le compensa y también incentivas que quienes ya están se formen más, se queden aquí y no se piren a…   » ver todo el comentario
#8 Scutarius
#4 los pueden formar para evitar esta situación en el futuro. Los podían haber formado para evitar esta situación ahora.
#10 Tecar *
#4 Pues sí.
Pasó con el boom del ladrillo, surgieron albañiles, carpinteros, electricistas, encofradores, yesistas etc hasta debajo de las piedras.
Muchos jóvenes dejaban los estudios con la llamada del trabajo y buenos sueldos. Cuadrillas que se iban moviendo de zona en zona buscando el mejor precio, pero claro se podían pagar alquileres, alimentación, juergas, etc y quedaba para ahorrar.
El problema de ahora es que los sueldos no dan para pagar el alquiler ni a 50 km de la zona donde está el tajo.
#11 alkalin
#4 Si, creo que si pagas más los trabajadores van a aparecer de debajo las piedras, como está pasando en el sector IT. No es dificil ver como trabajadores de otras ramas que nada tienen que ver, se pasan a IT.
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Los jóvenes no quieren meterse en el metal.

Son más de reguetón.
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#1 Si dieran sueldos decentes a lo mejor si querían y dejaban el reguetón.
