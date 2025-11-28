La industria gallega del metal pierde contratos por falta de trabajadores: Asime asegura que las empresas dejan de asumir uno de cada cinco pedidos porque “no tienen profesionales suficientes”

“Hay más de 5.000 vacantes que urge cubrir en el sector”. La demanda de puestos de trabajo alcanza a toda la industria del metal que precisa perfiles que van desde electromecánica a soldadura, tubería, calderería o diseño industrial, delineación e ingeniería. Las empresas necesitan también cada vez más especialistas en áreas tecnológicas para programación de maquinaria, de sistemas para automatización de procesos y gemelos digitales, ciberseguridad o big data. Desde del clúster señalan que la escasez de mano de obra se debe a "un problema demográfico, de natalidad y de pirámide demográfica" y no a cuestiones de remuneración, ya que “los convenios del sector del metal gallego son los que mejor retribuyen a nivel estatal”