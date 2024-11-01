edición general
8 meneos
9 clics
La industria energética europea pide un plan de choque para el almacenamiento ante el riesgo de parálisis renovable

La industria energética europea pide un plan de choque para el almacenamiento ante el riesgo de parálisis renovable

La industria energética europea ha lanzado una advertencia clara a las instituciones comunitarias: sin un despliegue acelerado y ordenado del almacenamiento energético de larga duración, la transición hacia un sistema eléctrico dominado por las energías renovables corre el riesgo de estancarse, amenazando con encarecer el sistema energético europeo y ralentizar la descarbonización. Las tecnologías disponibles abarcan desde el bombeo hidroeléctrico hasta el almacenamiento térmico, químico o mediante hidrógeno.

| etiquetas: almacenamiento , larga duración , descarbonización , plan de choque
5 3 0 K 73 Energias
4 comentarios
5 3 0 K 73 Energias
Asimismov #2 Asimismov *
El almacenamiento energético a largo plazo se llama reservas estratégicas de gas que mantiene un mínimo de 90 días de consumo previsible y máximo de 180 días de consumo normal y que en España se cumple por excesivas compras de gas natural compradas a Argelia, que entonces no teníamos donde guardarlas y ahora sí.
1 K 26
#3 Pitchford
#2 Actualmente es así básicamente, además del agua almacenada en los grandes embalses, pero si se quiere ir prescindiendo de esa necesidad de gas natural para almacenamiento de larga duración, hay que ir a ampliar soluciones que permitan almacenar a largo plazo energía de origen renovable, principalmente electricidad.
2 K 36
Asimismov #4 Asimismov *
#3 hay otra alternativa aunque requiere de mantenimiento y que los chinos han ejecutado admirablemente bien consiste en acumulación de aire líquido, producido con los excesos de energía eléctrica y consumidos durante la escasez.
El problema en Europa son las empresas de gases industriales y medicinales que no desean ese tipo de competidores.
1 K 26
#1 Pitchford
No he cambiado el titular, pero es importante destacar que, tal como aclara la entradilla, esta reclamación se refiere al almacenamiento de larga duración, que no puede ser satisfecho mediante baterías a costes aceptables.
1 K 23

menéame