La industria alemana pierde casi 250.000 empleos ante el agravamiento de la crisis, según un estudio (EN)

La desaceleración de la industria alemana está cobrando velocidad, con casi un cuarto de millón de empleos perdidos en el sector desde 2019, según un estudio de EY publicado el martes.

Tkachenko
Pero ojo!
youtu.be/0nfP-ZTNYWk?feature=shared

Se puede ser más lacayo??? :palm:
Sandman
#1 Y el resultado es el siguiente: "El gobierno (alemán) comunica que no puede financiar más el «estado de bienestar» y que prepara recortes".

insurgente.org/alemania-el-gobierno-comunica-que-no-puede-financiar-ma
#7 CosaCosa
#1 que no tr quepa duda
daTO
#1 Podemos alegrarnos de a dónde les están llevando sus políticas económicas de mierda y pensar "que se jodan", pero, por no sabría decirte exactamente por qué, (no soy economista ni historiador), pero, por lo que sea, creo que no es bueno para el resto de europeos el hecho de que que Alemania esté en crisis. Siempre que ha pasado algo así han acabado a hostias. No pinta bien,
mente_en_desarrollo
Normal.

Con tanta salchicha yanki y sionista que tragan, se ha tenido que ir a la mierda toda la industria salchichera local por falta de hambre.
#3 The_real_deal
No pasa nada. Ahora empiezan a fabricar los misiles para Ucrania
#12 omega7767
#3 ¿y quién los va a pagar?
#13 The_real_deal
#12 tu y yo
mmlv
Y a peor irá si siguen con las mismas políticas autodestructivas
ChatGPT
Se vienen cositas…
En Europa siempre se ha hecho lo que a Alemania y Francia le convenía, y como en España los ciclos económicos van más tarde que allí, siempre nos pillan los cambios a traspié
Narmer
Que den conciertos.

Ahora ya es tarde para hacer los deberes. Nos la colaron con el Dieselgate y salieron de rositas, pero ahora China, con unos productos tecnológicamente superiores y más baratos, les van a poner en su sitio.

Con suerte, nosotros cambiaremos el logo se SEAT Martorell o el de Ford Almussafes por BYD, Li Auto o Xpeng. Al final somos ensambladores, con lo que, si jugamos bien nuestras cartas, podemos salir menos dañados de la debacle que se avecina en la industria automovilística europea.
#11 omega7767
#6 "Al final somos ensambladores"
primero tenemos que ver si vamos a seguir siendo ensambladores. Por ejemplo, quitas la Citroen de Vigo, y la ciudad se va al carajo
eltxoa
La culpa de los PIGS que son unos vagos!
