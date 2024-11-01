Indra se adjudica dos nuevos contratos de la Agencia Espacial Europea para vigilancia y navegación satelital

Indra se ha adjudicado dos nuevos contratos de la Agencia Espacial Europea (ESA) ligados a aspectos de vigilancia y navegación por satélite, según ha informado la compañía, que no ha desvelado el importe de la licitaciones. El primer contrato contempla la actualización del radar de vigilancia espacial S3TSR, "uno de los más avanzados de Europa y del mundo", propiedad del Ministerio de Defensa español y parte del sistema de vigilancia y seguimiento espacial S3T.