Indonesia recupera el cadáver de la hija de la española superviviente al naufragio

El cuerpo hallado este lunes en el lugar donde se busca a los españoles desaparecidos en Indonesia pertenece a la hija de Andrea Ortuño, superviviente del naufragio que tuvo lugar el viernes.Los equipos de búsqueda y rescate de Indonesia han informado este lunes de madrugada que se ha recuperado un cadáver en las aguas cercanas al lugar donde se busca a cuatro españoles, un padre y tres de sus hijos, naturales de Valencia,que siguen desaparecidos desde que el pasado viernes naufragase el barco turístico en el que se dirigían a la isla de Komodo