Indonesia recupera el cadáver de la hija de la española superviviente al naufragio

El cuerpo hallado este lunes en el lugar donde se busca a los españoles desaparecidos en Indonesia pertenece a la hija de Andrea Ortuño, superviviente del naufragio que tuvo lugar el viernes.Los equipos de búsqueda y rescate de Indonesia han informado este lunes de madrugada que se ha recuperado un cadáver en las aguas cercanas al lugar donde se busca a cuatro españoles, un padre y tres de sus hijos, naturales de Valencia,que siguen desaparecidos desde que el pasado viernes naufragase el barco turístico en el que se dirigían a la isla de Komodo

10 comentarios
#5 Pixmac
Queda muy bonito decir que vas de viaje a Indonesia en lugar de a Huelva pero a mí no me verán y menos a bordo de un barco. En muchos lugares la seguridad es lo último y los barcos tampoco es que sean los más adecuados. Prefiero conocer lugares más cercanos y menos exóticos pero más seguros.
0 K 20
#8 sotillo
#5 Vamos a ver, que hay millones de personas que se van de vacaciones cada año y la mayoría vuelven, en España también se ahoga gente y esto a pesar de que tenemos muchas medidas de seguridad y mueren en accidente de tráfico otros cuantos, vivir es un riesgo y nadie está libre de un accidente y en ninguna parte
0 K 10
#2 ThePato
No se viaja con niños a países del tercer mundo. Lo digo con la experiencia de sufrirlo con mi hija. 6 horas tirados en una cuneta, sin consecuencias físicas, 1200€ de factura telefónica por una llamada de 6 minutos al seguro de viaje. Nos embistió un fulano borracho que además salió del coche con un machete. Encima la policía nos acusaba a nosotros. Un marronazo. No vuelvo. Con las playas que tiene Huelva aquí al lado...
1 K 19
#3 Antipalancas21
#2 Por lo menos has aprendido, no se viaja con niños y sin ellos tampoco a esos paises, habiendo mas cerca maravillas que no conocemos.
3 K 56
#4 ThePato
#3 bueno, la idea no me gustaba desde el principio. Fue un TE LO DIJE monumental.
0 K 9
#9 AlexGuevara
#3 Premio a comentario cuñado de la noticia
0 K 7
#6 Supercinexin
#2 A ver, Indonesia no tengo mucha idea pero, así a bote pronto, yo diría que "tercer mundo" no es. Quizá no tenga los estándares europedos (ni chinos) en muchas cosas, pero es un país mínimamente desarrollado y capaz con un IDH bastante decente, por encima de casi todo África, por encima de la India y de varios países centro y sudamericanos.
4 K 61
#7 DeepBlue
#2 Vaya movida, ya es mala suerte. En dónde sucedió?
0 K 10
#10 ThePato
#7 México
0 K 9
#1 smilo
La muerte en vida para esta madre. Descanse en paz
0 K 12

