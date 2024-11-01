·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9526
clics
La prostitución del feminismo (o el "sólo soy una chica" dicho con palabras modernas)
6859
clics
El emoji más usado en twitter en cada país del mundo [mapa] [ENG]
8923
clics
Un artista cuela en el Museo de Cera de Madrid esculturas de Ayuso y Almeida como ratas junto a Trump, a Netanyahu de muñeco diabólico y Milei como su perrito
7105
clics
Habla escolta de Abascal. "Me daban ganas de...."
5995
clics
Madrid no es como Tokio
más votadas
506
El vídeo de Miguel Ángel Rodríguez donde reconoce al juez que se inventó que el fiscal general retiró el pacto por “órdenes de arriba”
663
"Porque me da la gana": el presidente del Parlamento andaluz frena una votación que afectaba a Moreno sobre cribados de cáncer
549
Israel confirma un ataque que ha dejado 40 personas bajo los escombros en ciudad de Gaza tras el acuerdo
390
VÍDEO | Un científico del CSIC fulmina a una diputada de Vox: “Qué patriotismo más extraño”
362
La opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
16
clics
Indonesia prohíbe a los gimnastas israelíes participar en el Mundial de Yakarta
El Gobierno veta la entrada al país a los seis deportistas israelíes clasificados para participar en el campeonato, que se celebra entre el 19 y 25 de octubre.
|
etiquetas
:
indonesia
,
israel
,
veto
,
deporte
,
mundial
,
yakarta
,
genocidio
,
onu
10
3
3
K
100
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
3
3
K
100
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Ripio
#0
Duplicada y portada:
www.meneame.net/story/indonesia-bloqueara-participacion-israel-mundial
1
K
30
#2
Mauro_Nacho
Es lo que corresponde a un estado responsable, las competiciones deportivas no sirven para ser utilizadas para lavar la imagen y dar una imagen de normalidad, cuando se estado cometiendo un genocidio.
Israel tiene que enterarse que no pueden cometerse un genocidio y la comunidad internacional va aceptarlo, porque eso es complicidad, y la comunidad internacional tiene que transmitir repulsa ante la barbarie.
1
K
21
#3
Tronchador.
#2
Tampoco se puede decir que Indonesia sea un estado responsable. Es un estado que deja mucho que desear.
0
K
8
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Israel tiene que enterarse que no pueden cometerse un genocidio y la comunidad internacional va aceptarlo, porque eso es complicidad, y la comunidad internacional tiene que transmitir repulsa ante la barbarie.