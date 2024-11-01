edición general
Indonesia prohíbe a los gimnastas israelíes participar en el Mundial de Yakarta

El Gobierno veta la entrada al país a los seis deportistas israelíes clasificados para participar en el campeonato, que se celebra entre el 19 y 25 de octubre.

Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho
Es lo que corresponde a un estado responsable, las competiciones deportivas no sirven para ser utilizadas para lavar la imagen y dar una imagen de normalidad, cuando se estado cometiendo un genocidio.
Israel tiene que enterarse que no pueden cometerse un genocidio y la comunidad internacional va aceptarlo, porque eso es complicidad, y la comunidad internacional tiene que transmitir repulsa ante la barbarie.
#3 Tronchador.
#2 Tampoco se puede decir que Indonesia sea un estado responsable. Es un estado que deja mucho que desear.
