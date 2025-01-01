edición general
Indignidad europea ante el engaño trumpista

Estados Unidos, con los «acuerdos» comerciales, no busca eliminar desequilibrios mediante aranceles —algo que no se ha conseguido prácticamente nunca en ninguna economía. El objetivo es chantajear para extraer rentas de los demás países, obligándoles a realizar compras a los oligopolios y monopolios que dominan sus sectores energético y militar y, por añadidura, humillarlos y someterlos para que acepten más adelante los cambios en el sistema de pagos internacionales que prepara ante el declive del dólar como moneda de referencia global.

4 comentarios
Findeton #3 Findeton
Tontería de artículo. ¿Qué sería lo digno, poner a los europeos aranceles por importar de EEUU? Es decir, ¿más impuestos? Tonterías que hay que leer.
#2 Ethereum
Haber estudiao, Europa. Tanto virtue signaling sin proteger la industria y sus trabajadores hacen caer a cualquier estado en la irrelevancia.
#1 jjmf
No puede ser. He leído en Menéame que es idiota y está mal de la cabeza. Cómo puede engañar a toda Europa?
Andreham #4 Andreham
#1 Es idiota y esta mal de la cabeza.

No ha engañado a nadie. Se han dejado "engañar", es corrupcion basica.

Por no hablar de que las medidas no las decide este tipo entre swing y swing de golf. Las toma su equipo.
