Indignación en Somiedo, con llamas cerca de las casas, por los fuegos provocados “Sabían lo que hacían”

Barbón pide al PP apoyo en los presupuestos para incrementar recursos, que le acusa de 'sacar rédito político' de la situación. Recursos de emergencias de Asturias, junto con equipos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) destinados en el Principado, trabajan ya sobre el terreno en León, intentando contener las llamas para que no entren en Asturias. "El foco que más nos preocupa es el de Anllares del Sil (León), y ya estamos actuando allí. También en Peranzanes (León), levantando barreras defensivas en Degaña e Ibias. Intentamos anticiparnos

#1 txepel
Qué me da que a algunos les ha jodido que la situación en Asturias esté más o menos controlada y no se haya llegado a extremos de CyL o Galicia…
0 K 11
Sandilo #2 Sandilo
#1 No se quien compone tu círculo de amistades pero no conozco a nadie que se enfade porque se controle un incendio.

Igual tú si.
0 K 5

