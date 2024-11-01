edición general
4 meneos
22 clics

La indignación por la inseguridad de ocupas de Torelló irrumpe en el pleno con 200 vecinos contra el alcalde

Los vecinos irrumpen en el pleno Aprovechando que este lunes por la noche estaba convocado un pleno en el consistorio, los vecinos, organizados por redes sociales, se han presentado en el pleno y han confrontado, cara a cara, al alcalde Marçal Ortuño y a la concejala de seguridad.

| etiquetas: vecinos , torello
3 1 1 K 18 politica
4 comentarios
3 1 1 K 18 politica
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Mierda astroturfera,
0 K 17
Connect #4 Connect *
La Silvia Orriols se debe estar frotando las manos con esto. Pero si la policía está diciendo que se ve superada, pues se la da gasolina a la extrema derecha. Y oye, pues no hay que dar gasolina. Cuando tanta gente se queja, o haces caso o se lo hará Aliança Catalana, VOX o el que quiera votos.

La realidad es que Torelló es un pueblo de la catalunya interior, la más indepe, lleno de gente mayor, y si hay calles con inseguridad, pues se crea alarma. La culpa no es de esos vecinos. Ni siquiera de los partidos de extrema derecha. Sino de los que han permitido que haya un clima de inseguridad tan alto, que los vecinos han salido a la calle a protestar alarmados.
0 K 16
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Es lo que han votado, que le pidan explicaciones a quiénes lo han aupado a ese cargo
1 K 14
#1 juanitoborromea
Sea como sea, el partido del alcalde, en Madrid, capitaneado por Gabriel Rufián, se abstuvo en el endurecimiento del Código Penal para hacer frente a la multirreincidencia tal como había propuesto Junts en el Congreso. Para los republicanos en la capital del Estado, entienden a los alcaldes, pero no comparten la "solución
0 K 6

menéame