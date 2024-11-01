La indignación por la inseguridad de ocupas de Torelló irrumpe en el pleno con 200 vecinos contra el alcalde

Los vecinos irrumpen en el pleno Aprovechando que este lunes por la noche estaba convocado un pleno en el consistorio, los vecinos, organizados por redes sociales, se han presentado en el pleno y han confrontado, cara a cara, al alcalde Marçal Ortuño y a la concejala de seguridad.
La realidad es que Torelló es un pueblo de la catalunya interior, la más indepe, lleno de gente mayor, y si hay calles con inseguridad, pues se crea alarma. La culpa no es de esos vecinos. Ni siquiera de los partidos de extrema derecha. Sino de los que han permitido que haya un clima de inseguridad tan alto, que los vecinos han salido a la calle a protestar alarmados.